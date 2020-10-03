Новый полет фантазии на Венеру

03.10.2020, 13:34, Разное

Во время экономических проблем и ковидной напасти, российскому начальству срочно нужны успехи. Для зарядки народа оптимизмом. Взять их негде. Поэтому каждый день с новостных лент, с ракетным ревом стартуют фантазии о будущих космических достижениях.

Сегодня объявлено о новой ожидаемой победе.

Раньше планировалось полететь на Венеру в 2029-м, а сегодня – раз! Еще одна экспедиция! План на 2027 год! К 75-летию Путина! Срочная отправка станции! НПО имени Лавочкина сообщает: «Сейчас оценивается возможность в 2027 году “быстрой” дополнительной атмосферной целевой экспедиции …»

Венера потрясена. Венера в шоке. Венера ждет.

СерпомПо