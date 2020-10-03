Закрытая круглая гора Кондёр, которую скрывают от туристов

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03.10.2020, 13:32, Разное

О том, что горный массив Кондёр является запретной зоной, гласят расставленные кругом соответствующие таблички, установленные властями Хабаровского края. Дело в том, что на территории хребта находятся огромные запасы платины.

Загадочный горный массив располагается близ населенных пунктов Аяно-Майского района Хабаровского края. Однако не для всех действует установленный запрет: разрешение на посещение кольцеобразной горы имеют геологи и горняки, осуществляющие добычу платиновой руды.

Когда на этом месте обнаружилось крупнейшее месторождение платины, то начались работы по возведению дорожной инфраструктуры, необходимой для добычи и транспортировки руды. Рядом с Кондером в 2014 году был построен аэропорт «Ургалан», который позволил сделать это необычное место более доступным для ученых и рабочих.

Кольцеобразная форма хребта сформировалась благодаря вулканическим извержениям, в результате которых из недр земли медленными потоками поднимались раскаленные щелочно-ультраосновные породы. В настоящее время высота хребта местами достигает 1,4 километра, а его диаметр составляет около 8 километров.

Вполне возможно, если запасы руды на объекте истощатся и его уникальный внешний вид сохранится, в России появится еще одна достопримечательность, открытая для посещения туристами.



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