Впервые за три месяца: коронавирус установил рекорд в Москве

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03.10.2020, 13:28, Разное

Первым полноценный карантин вернул Израиль. Жителям Земли обетованной запретили выходить из дома без острой необходимости дальше, чем на километр. Европейские государства пока не спешат говорить о второй волне пандемии, но постепенно закрывают границы для посетителей из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В России ежесуточный прирост зараженных увеличивается пугающими темпами. Еще в августе он составлял порядка 4,5 тысячи человек, а за минувшие сутки число заболевших превысило 9,8 тысячи. Быстрее всего распространяется коронавирус в Москве, где были инфицированы 2704 человека. Кроме того, в субботу в столице впервые с июля было зафиксировано более 30 смертей от COVID-19: эпидемия унесла жизни 32 человек.

Возвращать ограничительные меры, введенные весной, власти пока не планируют. Специалисты утверждают, что такой рост заболеваемости был вполне ожидаем. Он связан с повышением плотности и передвижения граждан в больших населенных пунктах, а также с наступлением осени, которая принесла с собой сезонные простуду, грипп и другие респираторные инфекции.

Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию в городе “критичной” и уже предпринял ряд мер для предотвращения повтора весенних событий. Так, руководителей крупных компаний призвали перевести на удаленную работу не менее 30% персонала, а в столичное метро перестали пропускать пассажиров без масок. Кроме того, в городском правительстве рассматривают возможность отправить школьников на дистанционное обучение.



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