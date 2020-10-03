Эксперт Роскачества рассказал, какие настройки смартфона лучше не менять

03.10.2020, 13:15, Новости дня

По словам эксперта Роскачества Антона Куканова, пользователям не рекомендуется менять настройки смартфонов, если они не уверены, что это не обернется негативными последствиями. Однако есть ряд настроек, которые вовсе трогать небезопасно.

Например, не стоит без должных навыков менять настройки, касающиеся блокирования входящих вызовов. Одним неумелым движением вы можете случайно заблокировать все входящие, поясняет Куканов.

Следует быть осторожным с «универсальным доступом». Не рекомендуют использовать Jailbreak, если у вас на смартфоне установлена iOS-операционка. Если же гаджет работает на Android, откажитесь от получения root-прав. При подозрении на то, что вы все-таки немного начудили с настройками, просто сбросьте их до заводских, предварительно скачав любимые фото и видео из файловой системы.