Ради снижения цены компания Intel ухудшила свой процессор

03.10.2020, 13:15, Новости дня

Как отмечают эксперты, в нынешнее время конкуренция на рынке процессоров усиливается. Крупные компании пытаются выиграть «локальные бои» на всех направлениях, чтобы получить хоть какое-то преимущество. Порой это приводит к абсурдным, на первый взгляд, решениям.

Именно так поступила компания Intel, которая ради того, чтобы хоть немного опередить AMD, ухудшила технические данные одной из моделей процессоров. Зато цену устройства удалось снизить со 122 до 79-97 долларов, уточняют эксперты, а это уже существенный плюс.

В результате получился четырехъядерный Intel Core i3-10100F с объемом оперативной памяти всего 6 Мб и частотой максимум до 4,3 ГГц. В устройстве отключили графические ядра, зато оно прекрасно подходит для создания гаджетов из крайнего бюджетного сегмента.