Британцы восхитились российскими спецназовцами

03.10.2020, 13:08, Новости дня

Британское издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых запечатлен спецназ ФСИН, проходящий испытания на право носить краповый берет, читатели оставили под ним восторженные комментарии.

Издание опубликовало фотографии испытаний 27 сентября в Мордовии, там за право ношения берета боролись 85 спецназовцев из 38 регионов, передает РИА «Новости». Обладателями берета удалось стать семи бойцам.

«Сотрудники ФСИН могут быть жестче, чем солдаты половины армий в Евросоюзе», – отметил один из читателей.

«С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной», – добавил HRH Made in Cardiff.

«Эти ребята не шутят», – отметил Yabba_Dabba_Dooo.

«Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подметки не годятся», – признал Speak4myown.

Ранее американские СМИ восхитились смекалкой российских подводников, которые придумали новый способ пуска ракет из Северного Ледовитого океана через многометровую толщу льда.

До этого были известны два способа решения этой задачи: поиск полыньи и взлом льда при помощи корпуса подлодки. Российские военные для этого придумали третий способ: перед пуском ракеты они выпускают из-под воды боеприпас поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой, она проделывает пролом во льду нужного размера.