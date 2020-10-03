Назван “золотой напиток” для избавления от лишнего сахара

03.10.2020, 12:53, Разное

Медики назвали так называемый «золотой напиток», который поможет избавиться от лишнего сахара. По их словам, некоторые растения активно применяются не только в кулинарии, но и при изготовлении лекарств.

Для выведения лишнего количества сахара из организма отлично подойдет имбирь. В пищу обычно употребляется его корень, являющийся острым и мягким вкусом. Именно на основе данного продукта и предлагается приготовить лечебный напиток.

Отвар, сделанный из имбиря или же чай, заваренный на его корне, эффективно защищает организм от накопления излишков сахара. эксперты советуют также включить в рацион специи из данного продукта, чтобы предотвратить развитие диабета второго типа.

Повышенный уровень сахара в крови является одной из предпосылок развития диабета. Медики советуют правильно питаться, чтобы не допустить появление заболевания. В частности, рекомендуется уменьшить количество употребляемых углеводов. Также необходимо не забывать о физической активности. Сахарный диабет способен спровоцировать болезни сердца, инсульт и даже онкологию.