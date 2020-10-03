Диетолог Инна Кононенко объяснила желание съесть сладкое после еды

03.10.2020, 12:53, Разное

Стало известено, почему люди постоянно хотят есть сладкое после основного приема пищи. По словам диетолога Инны Кононенко, при изменении образа жизнио от привычки можно избавиться.

Сладкое люди хотят есть, прежде всего, из-за обезвоживания. Если в организм не поступает достаточное количество жидкости, то наблюдается подобное желание. Также оно может возникнуть, когда в употребляемой пище содержалось много соли или же жиров. Жидкость в таком случае направляется в кишечник, а клетки остаются без воды. Последние подают соответствующий сигнал в мозг, но восприятие искажается, поэтому возникает желание съесть сладкое. В течение дня необходимо не забывать поддерживать водный баланс, чтобы избежать такой ситуации.

Иногда сладкого хочется съесть из-за пониженной кислотности, позднего ужина или же раннего завтрака. Недостаток соляной кислоты восполняется водой с лимоном или же фруктами, употребленными до еды.