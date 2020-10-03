 

Мнение: США могут перенести свою авиабазу с Турции на Крит

03.10.2020, 12:35, Разное

29 сентября, Майк Помпео на переговорах с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом обсудил план переноса стратегически важной авиабазы ​​США из Инджирлика (Турция) на Крит (Греция). Этот план был реальной целью визита Помпео на военно-морскую базу США в заливе Суда на острове Крит.

США стремится усилить свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье, одновременно критикуя Эрдогана за его антизападную риторику.

США создали свою базу в Инджирлике во время холодной войны как жизненно важный стратегический актив в регионе. База, где находится ядерный арсенал, в последнее время служила стартовой площадкой для авиаударов под руководством США по ИГИЛ в САР и Ираке.

Но, параллельные переговоры также ведутся между наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бин Заидом и Пентагоном о новом доме для “турецкой” авиабазы ​​США на территории, контролируемой ОАЭ, а именно на южном побережье Йемена, включая остров Сокотра, захваченный ОАЭ.

Эвакуация американских подразделений с авиабазы ​​в Турции на территорию ОАЭ впервые переместит ядерный арсенал США из страны НАТО в регион Персидского залива.

Присутствие США в регионе чрезвычайно важно, учитывая растущие планы КНР, амбиции Турции и ИРИ.

Ухудшение отношений между Грецией и Турцией, обеими странами-членами НАТО, втянуло Помпео в попытку ослабить напряженность, сначала заставив Эрдогана отозвать исследовательское судно в сопровождении военных кораблей, которые 10 августа спровоцировали кризис, исследуя воды, на которые претендует Греция. Афины согласились на предварительные переговоры со своим старым противником, но только по их морским разногласиям.

Вероятно всего, такой разнообразный поток значительной информации, вызван ничем иным, чтобы запутать турецкую разведку о реальной передислокации американской-турецкой военной базы. Вполне возможно и очевидно, что база все-таки будет находиться в регионе Персидского залива, а не на острове Крит в Греции, ибо там ЯО и сама по себе военная база будет важнее. Относительно Восточного Средиземноморского региона, то тут безопасность ляжет на плечи “АРЕ и газовой команды” в купе с Израилем.

Источник: Теория элит



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