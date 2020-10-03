Мнение: Курсантам пришлось подождать

03.10.2020, 12:25, Разное

Самолету с сыном командующего ВВС дали приоритет вместо рухнувшего Ан-26

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что незадолго до катастрофы Ан-26 самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, хотя уже как было известно о неисправности борта с курсантами.

Об этом губернатор сказал 2 октября сначала в видеообращении, опубликованном на Фейсбук, а затем в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Видеообращение Кучер адресовал спикеру командования Воздушных сил Юрию Агнату. По словам главы ОГА, посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в то время на посадку заходил другой борт. И это скрывалось в последние дни.

Он добавил, что эта информация известна ему как должностному лицу, которое одним из первых оказалось на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководило спасательными работами в оперативном штабе. Также он входит в состав правительственной комиссии по расследованию крушения".

https://www.facebook.com/andriy.manchuk – цинк

Глава ВВС Украины решительно отрицает https://www.youtube.com/watch?v=2KHnhVTISpw&ab_channel=Shusteronline факты изложенные в заявлении Кучера,

Тот в ответ записал еще одно видео, где настаивал на своей версии катастрофы Ан-26 из-за задержки посадки из-за самолета сына командующего ВВС Украины.

Если обвинения харьковского губернатора подтвердятся хотя бы отчасти, то командующему ВВС Украины скорее всего кранты. На Украине сейчас упорно ищут виноватых в катастрофе, а тут вполне конкретный козел отпущения нарисовался.