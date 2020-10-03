 

Чего лишился Лукашенко после выборов в Белоруссии

03.10.2020, 12:23, Разное

Нельзя отрицать тот факт, что протестующие в Белоруссии подрывают режим Лукашенко, считает Шевцова. Из-за мирных акций правящая система оказывается в безвыходном положении, поэтому вынуждена проявить свою самую страшную сторону.

По мнению политолога, Кремль, поддержав действующую в соседней республике власть, породил в Белоруссии антироссийские настроения. Также Москва, очевидно, портит выстраданные отношения с Западом. Поэтому ситуация в Белоруссии стала острой проблемой и для российских властей, объяснила Шевцова.

Что касается Лукашенко, то он проиграл все. Эксперт уверена: Александр Григорьевич лишился репутации, роли в национальной истории, влияния на республику, безопасности и лояльности со стороны элиты.

Белорусы же поражают своим единением, отметила политолог. Они отказываются отвечать насилием, демонстрируя свою выдержку. Страха и безропотности у демонстрантов, очевидно, нет. Однако протесты в республике все-таки лишены организации, из-за чего отставка Лукашенко не виднеется на горизонте.

Напомним, ранее в МИД Белоруссии прокомментировали введенные Евросоюзом санкции. Дипломаты расценивают это как карательную меру за невыполнение требований, на которые не пойдет “ни одно суверенное государство”.



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