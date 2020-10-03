Мнение: Живописный труп: «Смерть Марата»

03.10.2020, 12:10, Разное

Один из лидеров Великой Французской революции Жан-Поль Марат был убит 13 июля 1793 года в Париже. Его смерть поразила общество, поэтому о ней было создано большое количество произведений искусства. Одно из них — картина Жака Луи Давида считается шедевром мирового уровня, но не стоит забывать и о других художниках, которые тоже очень старались на ту же тему.



Жак Луи Давид. "Смерть Марата". 1793. Королевские музеи изящных искусств, Брюссель

Кстати, кто такой был Марат и за что его вообще того? Сын врача, то есть человек по тому времени не особо богатый (его родной брат зарабатывал на жизнь тем, что преподавал в Лицее в Царском Селе Пушкину и будущим декабристам). Был талантлив, любил писать, очень увлекался политикой, стал популярным журналистом, к словам которого прислушивались. Когда Революция вспыхнула, становится одним из лидеров восстания; его харизма очень сильно повлияла на то, что короля Людовика осудили на гильотинирование.

К лету 1793 года его политическая активность начала стихать: Марат тяжело болел, из дому не выходил, с трибун не ораторствовал. Еще с юности он страдал кожной болезнью, экземой, теперь же она обострилась, видимо, на нервной почве. Марат так страдал, что подолгу сидел в ванной, в ней же и работал и принимал посетителей. Голову он обвязывал тканью в уксусе, чтобы меньше болела.

Жозеф Рок. "Смерть Марата", 1793



Личность убийцы: ее звали Шарлотта Корде. Девушка-дворянка, жила в монастыре, который разгромили революционеры. Оказавшись в миру, она стала республиканкой и начала тусоваться с жирондистами — умеренным течением революционеров, скажем, такими "меньшевиками". Марат же был из победивших "большевиков" — якобинцев, которые, додавив дворян, прижали и жирондистов к ногтю.

Шарлотта Корде убила Марата, по ее собственным словам, чтобы "спасти Францию".

Поль Бодри. "Смерть Марата". 1860



Это было обдуманное преступление: Шарлотта жила в провинции, и чтобы добраться до Марата, ей пришлось проделать длинный путь, проехав через Кан, где собрались оппозиционеры-жирондисты, против которых начались репрессии.

В Париже 22-летняя девушка купила в лавке кухонный нож, потом стала добиваться приема у больного Марата. В первый раз убийцу не пустила жена. Но, прикрываясь легендой, что она хочет сообщить о готовящемся заговоре жирондистов, Шарлотта все-таки добилась приема и с письмом об этом в руках была впущена в ванную-кабинет Марата.

Жюль Авиа. "Смерть Марата". 2-я пол. 19 века



Во всех картинах на эту тему мы можем наблюдать упомянутую ванну со столешницей, на которой Марат писал, а также его ничем не прикрытый торс (исключения редки, пример ниже). На голове у него обычно та самая тряпка, смоченная уксусом.

Ж.Ж. Ауэр. Смерть Марата. 1794



Когда Шарлотту пустили к Марату, она начала ему рассказывать о коварных жирондистах в Кане (которым на самом деле симпатизировала). Марат ответил, что эти изменники скоро отправятся на гильотину. Тогда Шарлотта вонзила ему нож в грудь.

Ее схватили немедленно, в той же комнате, вода в ванной даже не успела еще остыть.

Жан-Жозеф Веертс. "Убийство Марата". 1880



Ее смогли уберечь от толпы, которая хотела растерзать на месте, и отвели в тюрьму. В заключении Шарлотта Корде вела себя гордо и довольно: она гордилась тем, что сделала на благо Франции.

В тюрьму прислали художника, чтобы он написал портрет этой знаменитой убийцы. В 19 веке несколько французских художников написали картины на эту тему, изображающие Шарлотту и того художника, Ауэера.

Жан-Батист Бернар. "Ауэр пишет портрет Корде". 19 век.



Тот портрет сохранился и, кстати, по качеству и художественному уровню он так себе. Не осталось в Париже тех лет хороших портретистов, все сбежали кто куда, например, в Российскую империю, потому что богатые заказчики ведь в революционной Франции были все гильотинированы. А художники любят кушать, особенно хорошие портретисты.

Жан-Жак Ауэр. "Портрет Шарлотты Корде". 1793



Корде предстала перед Революционным трибуналом, который конечно осудил ее на смертную казнь. Про это тоже пафосные картины писали, но давайте лучше взглянем на английскую карикатуру, нарисованную по горячим следам. Как-то видно, что англичанин чего-то не проникся высоким трагизмом ситуации и не верит в величие и достоинство революционеров… уж больно их рожи страшны. По-моему, это вообще не люди, а мартышки.

Худ. Джеймс Гилрей. 1793.



Разумеется, ее гильотинировали.

Весь путь от тюрьмы Консьержери до места казни Шарлотта стояла в телеге, отказавшись садиться. Палач Сансон в своих мемуарах писал, что редко видал подобное мужество среди приговоренных.

1832, by R.Weibezahl



Похоронили ее на кладбище Мадлен во рву, ныне могила ее утрачена. Для многих Шарлотта Корде стала женской ипостасью Катона и Брута.

Ну и вот вам напоследок еще один мертвый Марат в ванной, на рекламе конца 19 века. Кажется, это реклама бульонных кубиков (порошка) или консервов. Логику выбора иллюстрации я понять не могу…

Ранее по теме:

Пародии на картину Давида: Смерть Марата. А может, Винни-Пуха? Нет, все-таки Супермена

Так какой же формы была та ванная со столиком для ноутбука, в которой убили Марата?