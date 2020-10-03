Мнение: Журналист обязан быть циничной сволочью

03.10.2020, 12:08, Разное

В Нижнем Новгороде журналист и главный редактор небольшого интернет-ресурса «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой, оставив в фейсбуке предсмертную запись «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Это ужасная беда и трагедия. Оставим в стороне разговоры про психическую неуравновешенность журналистки. И даже тот факт, что накануне правоохранительные органы провели в ее доме обыск по делу, в котором Ирина проходила свидетелем.

Поговорим о журналистике. Журналист, ставший активистом, перестаёт быть журналистом. В этом нет ничего плохого – занимался человек одним делом, начал заниматься другим. Обычная история.

Но. Если журналист идёт на митинг, как его участник, а не как репортёр – он автоматически лишается права предъявлять журналистское удостоверение. Если журналист подписывает политическое заявление в пользу любой из сторон любого конфликта – он не может подписывать его «Вася Иванов, журналист». «Вася Иванов, общественный активист» – да, журналист – нет.

Это очень, очень тонкая грань, когда заканчивается журналистская позиция и начинается активизм. Но она существует. Она примерно там, где ваши действия приводят не к созданию контента, а к чему-то другому.

Многие журналисты уходят из профессии – в депутаты, общественные деятели, правозащитники. Увидев проблему, они не могут пройти мимо, но понимают, что не могут решить её только журналистскими методами – и меняют профессию. Это нормально, и даже в каком-то смысле естественно.

Но тот, кто остаётся в профессии, обязан быть циничной сволочью, не верить никому, не становиться ни на чью сторону, и думать только о том, как сделать качественный репортаж/статью/сюжет/лонгрид/фильм и прочий контент.

Как человек и житель журналист имеет право на любую позицию, любые убеждения, он может сочувствовать кому угодно и заниматься чем угодно. Но как журналист – простите две банальности подряд – он обязан быть объективным и всегда оставаться над схваткой кого угодно с кем угодно. В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения.

Потому что в противном случае – в самом экстремальном варианте – это приводит к нижегородской трагедии. Исключение тут только одно: последняя битва Христа с антихристом в Конце времён. Но они, вроде, пока не наступили.

Источник: Блог Дмитрия Михайлина