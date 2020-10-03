 

Верещук: Мы уже не успеем до выборов принять законопроект о столице

03.10.2020, 11:45, Новости дня

Законопроект №2143-3 “О Киеве – столице Украины” не будет принят до местных выборов, которые назначены на 25 октября, заявила народный депутат фракции “Слуга народа” и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в пятницу на пресс-конференции в информагентстве “Интерфакс”.

“Скажу откровенно: ведь на самом деле мы уже не успеем до выборов принять этот законопроект в силу карантина, в силу того, что парламент пошел на вынужденные меры в связи с распространением COVID-19, – объяснила политик. – Мы не можем сейчас рассмотреть его в зале, хотя были очень настроены на то, чтобы во втором чтении и в целом принять законопроект, который действительно бы урегулировал отношения центральной и местной власти в Киеве, создавал районные советы, давал реальные рычаги влияния на местах районным руководителям… и не только назначенным лицам, а и избранным, которые бы могли взять на себя ответственность и действительно осуществлять местное самоуправление”.

В первом чтении законопроект был принят 3 октября 2019 года. 16 сентября 2020 года парламентариям была представлена таблица поправок к документу. 

О том, что парламент может до местных выборов начать рассмотрение этого законопроекта во втором чтении, 20 сентября на киевской конференции партии “Слуга народа” заявил глава партии, народный депутат Александр Корниенко. Авторами законопроекта являются 19 нардепов, в числе которых сам Корниенко. 

20 сентября партия “Слуга народа” официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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