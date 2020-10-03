Грузия запретила транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан

03.10.2020, 11:45, Новости дня

Транспортировка грузов военного назначения в Армению и Азербайджан через Грузию запрещена, что касается гражданских грузов – страна полностью выполняет взятые на себя международные обязательства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури на брифинге 3 октября, пишет ТАСС.

Решение о временном приостановлении выдачи разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран Грузия приняла на фоне обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

По словам Гомелаури, обе стороны об этом уже проинформированы.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей.