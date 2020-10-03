В Киеве за сутки 441 человек заболел COVID-19

03.10.2020, 11:45, Новости дня

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 441 новый случай заболевания COVID-19, среди заболевших 18 человек – медики. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

В больницы столицы госпитализировали 51 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. За сутки 12 человек умерли, 404 выздоровели.

Среди заболевших за сутки: 232 женщины (в возрасте от 18 до 90 лет), 185 мужчин (от 20 до 89 лет), 10 девочек (от трех месяцев до 17 лет) и 14 мальчиков (от четырех до 16 лет).

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 78 случаев и в Подольском районе – 40 больных.

Всего за время пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 24 043, 413 киевлян умерли, 7657 жителей столицы выздоровели.

В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции. К утру 3 сентября в стране подтверждено 222 322 случая COVID-19. За время пандемии 4353 украинцев умерли, 98 737 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 3 октября в мире COVID-19 подтвердили у 34,5 млн человек, из них 1,02 млн умерли, а 23,9 млн выздоровели.