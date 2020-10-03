 

Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах

03.10.2020, 11:43, Разное

Белоруссия призвала польское посольство сократить количество дипломатов с 50 до 18, а литовское – с 25 до 14. Вместе с тем Минск решил отозвать своих послов из Вильнюса и Варшавы, пишет “Царьград”. На такой шаг белорусские власти пошли из-за того, что соседние страны поддерживают акции протеста на территории республики.

Министр иностранных дел Збигнев Рау не видит смысла идти на поводу у Белоруссии. Он считает, что в соседней стране, где неспокойная обстановка, должны оставаться каналы связи. Сокращение дипломатов в Белоруссии не будут обсуждать и в литовском МИД, отметил Линас Линкавичюс.

Александр Лукашенко уверен: Литва и Польша вмешиваются в дела Белоруссии. Именно поэтому президент считает целесообразным закрыть границы с этими странами.

Более того, Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза. Москва поддерживает Минск в этом решении. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что эти ограничения действуют и на территории РФ. Такое решение было принято в рамках союзнического государства, отметила дипломат.



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