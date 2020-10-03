 

Пустая жертва – Личное мнение

03.10.2020, 11:35, Разное

Чуть больше года назад журналистка Славина опубликовала в Фейсбуке пост о самосожжении.

<Приведу его полностью: Интересно, если я устрою акт самосожжения возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю), это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет бессмысленна? Думаю, лучше умереть так, чем как моя бабушка от рака в 52 года.

Правду хотите?

Жертва Славиной — абсолютно бессмысленна. Человечество имеет свойство забывать и проезжать всё. Славина — не распятый Христос, а дурная баба, возомнившая себя особенной.

Хотела умереть красиво? Хотела отдать жизнь с пользой?

Летела бы в Камбоджу и вытаскивала из сексуального рабства 7-летних девочек, сидящих на цепи в сараях. В сараях, куда приходят жирные извращенцы и насилуют детей. По-всякому. Открыла хотя бы один сарай, пусть и ценой собственной жизни.

Нет денег на билет в Камбоджу? Устройся санитаркой в наш хоспис. Облегчи страдания бабушке, у которой погиб единственный сын, и теперь она умирает одна на казённом матрасе. И ей — очень страшно, больно, и некому поправить подушку.

Проживи свою жизнь, помогая другим, если себе помочь — не в состоянии.

Такая жертва, такая жизнь имеет смысл. Очень много смысла. А то, что сделала Славина, — это гордыня. Возомнила себя мученицей с особой миссией, а по факту — обычная истеричка и дура.

Согласны? Почему нет?

Источник: Лена Миро



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