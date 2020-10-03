Седан Toyota Camry 2021 модельного года получит вариацию XSE Hybrid

03.10.2020, 11:35, Новости дня

Обновленный седан Toyota Camry 2021 модельного года в скором времени получит новую комплектацию XSE Hybrid.

Отличить новую модель можно благодаря гибридной силовой установке, спортивным бамперам, а также усовершенствованной подвеске более жесткого типа. Пока производитель не раскрывает технические характеристики указанной модели. Также обнаружить новую комплектацию можно по дорогому оснащению салона, а также колесным дискам увеличенного диаметра.

Новый седан XSE Hybrid получит адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы, а также автоматическое переключение света. Таким образом, новинка сможет получит более продвинутые опции на фоне предшественника.