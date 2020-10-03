 

Компания Volvo начинает производство полностью электрического XC40 Recharge P8

03.10.2020, 11:35, Новости дня

Шведская компания Volvo приступила к выпуску первому собственному электрическому автомобилю.

В свою очередь, представители бренда ранее указали, что весь тираж, запланированный к выпуску, на данный момент уже распродан. Первые экземпляры нового электрокара Volvo поступят к своим владельцам уже  концу октября. Более того, еще в прошлом году состоялась официальная премьера шведского электрокара XC40 Recharge P8.

Вместо привычной решетки радиатора здесь применили специальную заглушку. Также распознать электрический экземпляр достаточно просто по бамперам. Предполагается, что новинка получил 40 л.с. мощности. Достоинством электрокара называют запас хода на электротяге порядка 400 километров.



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