Президент Трамп – в числе мировых лидеров, заболевших COVID-19

03.10.2020, 11:25, Новости дня

В результате положительного теста на наличие COVID-19, президент США Дональд Трамп вошел в ряды мировых лидеров, которые заражались коронавирусом. Надо отметить, что большинство из них перенесли заболевание достаточно легко и без особенных осложнений.

Пожалуй, сильнее всего COVID-19 отразился на здоровье Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании. Он стал первым лидером крупной мировой державы, у которого подтвердили наличие коронавируса. В апреле Джонсона перевели в реанимацию – его симптомы резко ухудшились через день после госпитализации. По словам официальных лиц, Джонсон получал поддержку в виде кислорода, однако аппарат искусственной вентиляции легких ему не потребовался. Позже он выразил благодарность персоналу Национальной службы здравоохранения за спасение его жизни.

В марте коронавирусом также заразился принц Чарльз, наследник британского престола. У Чарльза болезнь прошла в легкой форме.

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о своем заражении COVID-19 в июле и использовал это событие для продвижения гидроксихорохина – лекарства от малярии с недоказанным действием против коронавируса. Болсонару, по его словам, принимал этот препарат в курсе лечения.

Александр Лукашенко, который называл опасения по поводу вируса «психозом» и рекомендовал пить водку, чтобы оставаться здоровым, рассказал в июле, что он сам заразился коронавирусом, однако заболевание прошло у него без всяких симптомов. Напомним, что Лукашенко как президент Беларуси утратил легитимность после того, как были сфальсифицированы итоги прошедших в августе президентских выборов и начались массовые репрессии против политической оппозиции.

Среди других лидеров постсоветского пространства, заразившихся COVID-19 – премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Первым главой государства, публично сообщившим о заражении COVID-19, стал князь Монако Альбер II. Заболевание протекало у него в легкой форме.

В апреле коронавирус был диагностирован у Яакова Лицмана, который в тот момент был министром здравоохранения Израиля. Минувшим летом еще одним израильским высокопоставленным чиновником, заразившимся COVID-19, стал министр по делам Иерусалима Рафи Перец. Оба министра быстро пошли на поправку.

В списке известных политиков, заболевших коронавирусом – президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, президент Гватемалы Алехандро Джамматеи, временный президент Боливии Жанин Анес, президент Доминиканской республики Джус Абинадер, иранские вице-президенты Эшак Джахангири и Массуме Эбтекар, 71-летний вице-президент Индии Венкая Найду, министр внутренних дел этой страны Амит Шах, и младший министр железных дорог Суреш Ангади – последний на прошлой неделе стал первым индийским федеральным министром, умершим от осложнений COVID-19.