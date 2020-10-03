Путин поздравил власти ФРГ с Днем германского единства

03.10.2020, 11:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил руководству ФРГ телеграмму с поздравлением с Днем германского единства, отметив готовность РФ к диалогу с германскими партнерами, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении, размещенном на сайте Кремля, говорится, что Владимир Путин «направил поздравительную телеграмму президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю национального праздника – Дня германского единства.

Российский лидер подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории.

В пресс-службе также отметили, что глава государства «подтвердил неизменную готовность РФ к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня».

Напомним, День германского единства отмечается 3 октября и является национальным праздником и нерабочим днем. В этот день в 1990 году восточная часть Берлина и пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) –Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия – вошли в состав Федеративной Республики Германия.

В 2020 году церемония, посвященная Дню германского единства, пройдет в административном центре земли Бранденбург – Потсдаме. При этом массовые мероприятия и народные гуляния отменили из-за пандемии.

Депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «В нынешних кризисных условиях, в которых мы живем сейчас, у многих жителей ФРГ появляется здоровая ностальгия по временам ГДР».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Германия так и не избавилась от своей стены.