 

Алиев заявил о «высокой роли» РФ в карабахском урегулировании

03.10.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у РФ объективно более высокая роль в процессе урегулирования карабахского конфликта, чем у других посредников.

Алиев сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera, что «Россия вместе с Соединенными Штатами Америки и Францией является одной из стран-посредников», в процессе «есть достаточно высокий уровень координации», передает ТАСС.

«Конечно, РФ имеет особое положение, потому что она является соседней страной Азербайджана в регионе, у нее нет государственной границы с Арменией. РФ – это страна, которая имеет хорошие исторические отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому их (российской стороны) роль и возможности для посредничества по объективным причинам, конечно, более высоки, чем у тех, кто расположен вдалеке от региона и, возможно, не имеет полного представления о том, что здесь происходит за последнее десятилетие», – отметил президент.

До этого Алиев обвинил Армению в привлечении наемников с Ближнего Востока.

Напомним, МИД РФ выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

Обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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