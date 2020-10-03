 

Внешний вид похудевшей Дубовицкой напугал поклонников

03.10.2020, 10:53, Разное

Ведущая Регина Дубовицкая напугала поклонников своим внешним видом. Многие заметили, что 71-летняя звезда программы «Аншлаг» очень похудела.
Регина Дубовицкая в свое время блистала на телевидении. Однако сейчас о ней мало что слышно, но ведущая продолжает выходить в свет. Недавно Дубовицкая посетила выставку авторских картин Геннадия Ветрова. В целом она старается поддерживать своих коллег по цеху. Работы юмориста ей очень понравились, некоторые даже знаменитость приобрела для себя.

Регина Добовицкая пообщалась с журналистами портала «Дни.ру». После ее публикации в аккаунте издания в Instagram пользователи не сразу узнали ведущую. Секрет стройности Дубовицкой является очень простым. Раз в шесть месяцев она сидит на строгой диете. В течение двух недель знаменитость утром пьем кофе без сахара, и ест тосты их цельнозернового хлеба, а на обед выпивает стакан кефира и употребляет что-то легкое. Придерживаться скудного рациона питания тяжело, но через несколько дней ведущая привыкает к нему.

Рассказала Дубовицкая и о работе в период пандемии. Съемки проходили без зрителей, а доходы уменьшились. Ведущая старалась соблюдать все рекомендации и проводила дома большую часть времени. С артистами она всегда находилась на связи.



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