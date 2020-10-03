 

В РФ выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

03.10.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявлено 9859 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 204 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9859 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2884, Санкт-Петербурге – 358, Московской области – 259.

Всего в стране выявлено 1 млн 204 тыс. 502 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 975 тыс. 859 человек, из них 5 тыс. 563 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 21 тыс. 251 человек.

Накануне, 2 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9412. Таким образом, число новых случаев выросло на 447.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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