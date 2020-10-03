Мнение: ЕС ввел санкции против Белоруссии

03.10.2020, 10:25, Разное

2 октября руководство ЕС наконец то смогло уломать Кипр, чтобы снять преграду для ввода санкций против Белоруссии.

Кипр требовал ввода санкций против Турции, но в итоге был вынужден уступить, согласившись на то, что ЕС "пошлет сильный сигнал Турции", а если Эрдоган не услышит этот сигнал (а его он конечно не услышит, он вообще не очень склонен в последнее время слышать такого рода сигналы), то уже тогда ЕС введет санкции против Турции.

В общем, может введут санкции против Турции, а может и нет.

Но против Белоруссии уже ввели. Под них попадет 40 человек, в числе которых не будет самого Лукашенко, которого из Европы продолжают призывать к переговорам с оппозицией и сдаче власти. Чего разумеется тоже не произойдет.

В Белоруссии в ответ ввели симметричные санкции против ЕС (также на 40 человек). Также продолжает кампания арестов деятелей засветившихся на различных дебошах во время протестов и клоунов занимавшихся деаноном милиционеров. Никаких признаков того, что Лукашенко будет общаться с оппозицией или выполнять требования ЕС нет.