Мнение: О шведах и коронавирусе – шокирующий счёт на табло

03.10.2020, 10:20, Разное

Сейчас, когда вторая волна CoVID-19 уже стала достойной и актуальной темой для первых полос мировых СМИ, это особенно важно знать.

Как известно, шведская стратегия борьбы с коронавирусной инфекцией состояла в попытке спасти экономику и быстрее выработать коллективный иммунитет к новому заболеванию. Ради чего было принято спорное решение не вводить сколько-нибудь жёстких социальных ограничений – не закрывать предприятия, не сажать всех на карантины и даже не обязывать носить маски на лице.

И вот что из этого вышла, когда экономическая статистика стала более доступной.

На диаграмме все страны ЕС распределены в координатах экономический спад vs коронавирусные смерти.

И как становится понятным, шведская вольница вовсе не показала наилучший результат по сравнению с другими скандинавскими соседями. Пожалуй, больше можно похвалить Финляндию, где в меру жёсткие ограничения спасли жизни, а разумная экономическая политика не дала серьёзно упасть ВВП.

Сравнивать имеет смысл именно скандинавов из-за близости множества факторов, от менталитета и привычек до структуры экономик и системы медпомощи. Медстатистика тоже полюс-минус велась по одинаковым принципам. В отличие, например, от Италии, Бельгии и др. стран с высокой смертностью.

В общем, имеющий очи да узрит. ©

К этому можно добавить, что и антительный ответ, судя по исследованиям, не сильно различается по странам на полуострове.

Так кто был прав?