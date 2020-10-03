Власти Москвы расширили список лекарств для больных с коронавирусом

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03.10.2020, 10:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосковское правительство сообщило о расширении списка лекарств для больных с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Московские врачи накопили огромный опыт успешного лечения пациентов на дому. Недавно в РФ были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября, мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», – сообщил Собянин в своем блоге.

Для пациентов будут доступны противовирусные «Арепливир» и «Коронавир», указал мэр.

В качестве профилактики возможных осложнений пациентам с течением болезни средней тяжести будут выписывать антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови и образованию тромбов, сказал Собянин.

«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом – ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19», – написал градоначальник.

Он указал, что все лекарства и медицинское оборудование имеется в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи.

«По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни», – добавил мэр.

Также пациенты, проходящие диагностику на коронавирус, и люди из групп риска, будут проходить и экспресс-тестирование на грипп, отметил Собянин.

Во вторник Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Однако в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.

Также московских работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников. Собянин сообщал, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.



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