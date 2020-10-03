Названа стоимость отдыха Ивлеевой и Элджея на Мальдивах

03.10.2020, 9:53, Разное

Ведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей после долгого расствания решили отдохнуть на Мальдивах. Они арендовали виллу в одном из наиболее дорогих отелей. За сутки нужно заплатить от 85 до 135 тысяч рублей.

Настя Ивлеева завершила сниматься для очередных выпусков популярного телепроекта «Орел и решка». В рамках одного из эпизодов нужно было работать на Мальдивах. Ведущая решила провести время на берегу океана вместе с мужем Элджеем. Для отпуска пара выбрала элитный отель LUX* North Male Atoll.

Вилла расположена прямо на берегу океана. У звездных супругов есть терраса, большой бассейн и огромная гостиная. Площадь апартаментов превышает 300 квадратных метров. Комнаты выполнены преимущество в пастельных тонах.

В последнее время Настю Ивлееву часто упрекают за ведение слишком роскошного образа жизни. Она то и дело выставляет напоказ дорогостоящие автомобили и брендовую одежду. Сама же ведущая убеждена, что имеет на это право, поскольку все деньги заработала сама.



Изображение взято с: booking.com

Пока не сообщается, сколько Ивлеева и Элджей пробудут на Мальдивах. Когда ведущая работала на шоу, она часто признавалась, что очень скучает по мужу.