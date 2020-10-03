 

Алиев обвинил Армению в привлечении наемников с Ближнего Востока

03.10.2020, 9:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБоевики с Ближнего Востока привлекаются для боев в Нагорном Карабахе, существуют соответствующие разведданные, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Они (армянская сторона – прим. ВЗГЛЯД) привлекают людей из Ближнего Востока, у нас есть доказательства, они не только армянского происхождения. Кстати, не имеет никакой разницы, армянского они происхождения или нет. Если кто-то прибывает в качестве наемника для ведения боев, этим необходимо заняться на международном уровне… У нас уже есть некоторые разведданые, в том числе есть видео в интернете. Люди из Ближнего Востока сидят с армянскими солдатами, в форме ВС Армении, у них есть флаг Армении, они ведут с ними обсуждения. Они должны нести ответственность за это», – цитирует Алиева РИА «Новости».

Он добавил, что у азербайджанской стороны нет времени «ждать еще 30 лет» для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, его нужно урегулировать сейчас.

Напомним, в среду МИД РФ выразил глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

В четверг Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

Обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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