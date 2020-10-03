В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за взрыва в Бейруте

03.10.2020, 9:45, Новости дня

Ливанский суд выдал ордер на заочный арест двух граждан России по делу о взрыве в Бейруте. Об этом 1 октября сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Арест был выдан на российского бизнесмена и владельца судна Rhosus, которое перевозило взорвавшуюся селитру, Игоря Гречишина и капитана этого судна Бориса Прокошева, уточняет Al Jazeera.

Судья передал документы прокурору, который передаст на их основании Интерполу запрос на арест россиян. В агентстве отмечают, что для встречи с Гречушкиным на Кипр отправилась делегация представителей безопасности.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.