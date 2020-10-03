 

Дмитрий Медведев назначен руководителем федеральной комиссии по делам зацеперов

03.10.2020, 9:37, Разное

Заместитель председателя Совета безопасности командующий Южным военным округом Дмитрий Медведев назначен руководителем федеральной межведомственной комиссии по делам зацеперов, созданной 1 октября этого года указом Президента России Владимира Путина.

Подразделение состоит из представителей министерств молодёжи и транспорта и делегата от РЖД и призвано бороться с безбилетным проездом молодёжи в вагонах, а также на крышах и других элементах железнодорожных составов. Президентом поставлена амбициозная задача за год снизить количество зацеперов, прежде всего, в возрасте до 16 лет вдвое.

Для этого будет разработан комплекс мер. Кроме непосредственно просветительской работы среди молодёжи, для зацеперов усилят административные меры воздействия и увеличат мощность электрических разрядов. Дополнительно поезда будут обрабатывать специальным составом, препятствующим возможности держаться за корпус.

– Вопрос зацеперов стоит весьма серьёзно. Они подвергают опасности не только свою жизнь, но и портят федеральную статистику, в частности, по летальным исходам среди несовершеннолетних. По-хорошему, в карантин сиди дома, играй в игры, веди блог, нет надо заниматься такой ерундой. Я лично уже дал рекомендации сотрудникам правоохранительных органов, что делать, если вот такие молодые люди лежат на путях и еле дышат, — сказал Медведев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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