 

Европейцы выстроились в очереди за белорусскими рублями

03.10.2020, 9:37, Разное

Километровые очереди за белорусскими рублями выстроились в валютные обменники Парижа, Мадрида, Берлина и других европейских городов после введения Белоруссией экономических санкций против государств ЕС.

Уже в первые часы после ответных мер Александра Лукашенко, запретившего в стране оборот евро, европейская валюта обвалилась на 10 %, после выходных экономисты прогнозируют падение ещё на 30 %.

– Столь серьёзная реакция Лукашенко на европейские санкции была непредсказуемой для рынков. Банки не успели подготовиться и запастись необходимым количеством рублей, с теми же проблемами столкнулись и рядовые потребители. По ним наиболее сильно ударит обрушение евро, особенно по тем, кто вынужден выплачивать кредиты и страдать от курсовых войн. Помимо этого, все государства Евросоюза ждёт ещё падение ВВП. Только выбрались из коронавирусного кризиса, как на смену пришёл политический кризис в Белоруссии. Честно говоря, не понимаю зачем мы так бегаем за Тихановской, у неё даже 900 тысяч евро нету, — прокомментировал ситуацию представитель Европейского банка Роберт Санд.

Также Европейский центробанк ухудшил прогноз по экономикам стран Еврозоны. Так, экономика ФРГ в годовом выражении потеряет до 8 % ВВП вместо планируемых — 7, Франция потеряет до 10 % в год, а Польша — до 15 %. Неутешительный прогноз финансисты дают и по инфляционным ожиданиям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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