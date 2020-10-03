Пандемия подпитывает страсть россиян к «тихой охоте»

03.10.2020, 9:10, Новости дня

Пандемия коронавируса лишь укрепила страсть россиян к походам в лес за грибами, пишет The Wall Street Journal. Эту одержимость подстегнуло и то, что нынешний год оказался в некоторых регионах РФ необычно богатым на белые грибы.



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Пандемия коронавируса подпитывает страсть россиян к сбору лесных грибов, пишет The Wall Street Journal.

Для многих людей во всём мире пандемия коронавируса стала поводом для освоения нового домашнего навыка, например, вязания или выпечки.

Для россиян же главный интерес вызывают грибы, отмечает издание.

«Я езжу через день, и мне всё мало, — сказала изданию Светлана Гладышева, у которой появилось больше времени для походов за грибами в лес, поскольку театр, где она руководит кафетерием, был закрыт. — Мне хочется всё больше, больше и больше. Муж заявил мне: «Я боюсь тебя потерять. Тебя похитили грибы».

В РФ сбор грибов — это давняя традиция. Как показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2019 году, почти половина населения крупнейших городов — Санкт-Петербурга и Москвы — занимается «тихой охотой».

И это было ещё до того, как пандемия оставила людям ограниченные возможности для путешествий, предоставив им больше свободного времени.

Грибники соревнуются в скорости сбора грибов и демонстрируют шкафы, заполненные банками с маринованными и солёными грибами, которые, как отмечается в статье, являются одной из отличительных черт русской кухни.

Нелишним будет отметить, что нынешний год стал богатым на грибы в лесах вокруг Санкт-Петербурга.

«Грибы начали появляться очень рано и в огромных количествах», — заявил Алексей Прозоров, который этим летом сделал перерыв в своей работе таксистом, чтобы подзаработать на жизнь продажей даров леса.

Каждое утро он надевает резиновые сапоги и отправляется в сосновые, еловые, берёзовые и осиновые леса с пачкой сигарет и термосом с кофе. Он договаривается о продаже грибов через социальные сети прямо из леса.

Наталья Пудовкина, по её собственным словам, — рекордсмен в сборе грибов. Она привозит очень тяжёлые «уловы», для которых использует специальные корзины из особо прочных лоз. Пудовкина говорит, что одержимость сбором грибов в её случае является «наследственным заболеванием». Иногда на «тихую охоту» вместе с ней отправляется ее 91-летняя бабушка.

Пудовкина — медсестра, которая в начале этого года работала долгими сменами в больнице, где лечили пациентов с COVID-19. Тогда она беспокоилась, что вообще пропустит сезон.

Но её терпение было вознаграждено. Она установила личный рекорд, собрав вместе с мамой около 1000 грибов за три часа.



«Это было ужасно», — сказала Пудовкина, говоря о долгой ночи, когда вся её семья занималась чисткой, заморозкой, сушкой и маринованием грибов.

А на следующий день она вновь вернулась в лес.

В нынешнем году эту одержимость подстегнуло появление необычайно большого количества белых грибов.

Найти этот гриб с его толстой белой ножкой, красновато-коричневой шляпкой, не говоря уже о том, чтобы собрать таких целую корзину, — это настоящий кайф, который стимулирует грибников возвращаться в лес за новой дозой этих эмоций, отмечает The Wall Street Journal.