В РФ задумались над отправкой срочной миссии для поиска жизни на Венере

03.10.2020, 9:08, Новости дня

Российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах, ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты, сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).

В презентации, показанной представителем НПО имени Лавочкина на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН, говорится, что в данный момент «оценивается возможность в 2027 году «быстрой» дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», передает РИА «Новости».

Пока российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая – «Венера-Д» с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.

Вторая миссия, планируемая к отправке в июне 2031 года, должна продолжить исследование атмосферы планеты, третья в июне 2034 года – доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Ранее ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.

Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект «Венера-Д».

Эксперт в области космоса Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД о вероятности жизни на Венере.