 

Азербайджан сообщил об ожесточенных боях в Карабахе

03.10.2020, 9:08, Новости дня

Министерство обороны Азербайджана заявило об ожесточенных боях на разных направлениях фронта линии соприкосновения с Арменией, ситуация остается напряженной.

В заявлении министерства говорится, что «ситуация на фронте остается напряженной», в ночь на субботу «была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта, и ему был нанесен сокрушительный удар», передает РИА «Новости».

«Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются», – добавили в ведомстве.

Ранее в субботу Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. До этого минобороны страны заявило о наступлении ВС Азербайджана в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В субботу Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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