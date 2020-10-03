Герман Греф сменил имя на Гер

03.10.2020, 9:02, Разное

Председатель правления «Сбербанка России», недавно преобразовавшегося в Сбер, Герман Греф подал документы в Дорогомиловский паспортный стол Москвы для смены имени с Германа на Гер.

По словам топ-менеджера, он считает этот год удачным для оптимизации и ребрендинга поэтому решил не останавливаться на переименовании крупнейшего банка страна, а и сам принять участие в процессе.

– Оптимизировать нужно всё, я решил оптимизировать и себя. Наши международные партнёры жаловались, что у меня слишком длинное для них имя, и действительно им не очень удобно. Я вспомнил времена своей молодости, когда учился в Чикагской монетарной школы. Меня сокурсники называли просто Гер и всем было удобно. Мне тоже удобно Гер Греф. Кратко и понятно, — пояснил Греф.

Глава Сбербанка добавил, что проводит в быту оптимизацию русского языка путём сокращения слов в устной речи, в частности, дома он называет телефон — тел, микроволновую печь — мик, а фен буквой «Ф».