 

«Вконтакте» переименуют в «Инонтактс»

03.10.2020, 9:01, Разное

Разработчики социальной сети «Вконтакте» опубликовали пресс-релиз нового обновления, планирующегося в день рождения социальной сети — 10 октября.

Начиная с этой даты крупнейшая в России и странах СНГ социальная сеть будет называться «Инконтактс».

К такому решению команду разработчиков подтолкнуло массовое обсуждение нововведения, где вкладка «Сообщения» была заменена на «Мессенджер». По их мнению, новое название подогреет интерес рекламодателей и обычных пользователей социальной сети и, самое главное, привлечёт большое количество зарубежных пользователей.

Сокращённое название соцсети сменят на «Ик» (Incontacts), а на сайт можно будет попасть по адресу iс.com. Предыдущие адреса также будут действовать. Кроме этого, сменится логотип социальной сети. Новый лого заказан у «Студии Артемия Лебедева». Создатель и директор студии уже подтвердил готовность логотипа в очередном эфире на своём Youtube канале и заявил, что «10 октября весь мир ох**ет от крутости логотипа».

– Переименование названия социальной сети уже давно назревало. Устаревшее морально название, полученное соцсетью от предателя Дурова, давно нужно было заменить и забыть. Модернизированное и современное наименование поднимет авторитет соцсети, привлечёт иностранных пользователей. Наш проект движется со временем в ногу и это главное, — рассказал об обновлении глава пресс-службы социальной сети Евгений Красников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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