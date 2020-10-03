«Предчувствовал уход» – Максим Галкин рассказал о болезни Кальянова

03.10.2020, 8:53, Разное

Ведущий и юморист Максим Галкин пояснил подписчикам о том, что Александр Кальянов ззаранее предчувствовал свой уход из жизни. Он на протяжении нескольких лет боролся с тяжелой болезнью. В социальной сети Instagram Галкин опубликовал последнее видео встречи с музыкантом.

В начале августа замтено похудешвший Александр Кальянов приехал к Максиму Галкину и Алле Пугачевой в загородный дом с подарком раритетным ламповым приемником, сделанным в Германии. Музыкант купил этот прибор для звездной четы. Ролик юморист записывал как инструкцию к использованию, а получилось, что ролик станет памятью о последней встрече с Кальяновым.

На видео артист объясняет, что на приемнике 1960-х годов можно слушать комопозиции и воспроизводить любую станцию со смартфона. В свой последний приезд Кальянов заявлял, что предчувствует скорый уход. Галкин выразил благодарность другу семьи за общение, музыку и заявил, что его будет не хватать.

Напомним, что Кальянов скончался в возрасте 73 лет. В «Театре песни Аллы Пугачевой» он являлся одним из наиболее ярких артистов. Свой путь Кальянов начинал со звукорежиссера, но по инициативе Примадонны стал выступать с композициями в стиле шансон.