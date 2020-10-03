 

«Предчувствовал уход» – Максим Галкин рассказал о болезни Кальянова

03.10.2020, 8:53, Разное

Ведущий и юморист Максим Галкин пояснил подписчикам о том, что Александр Кальянов ззаранее предчувствовал свой уход из жизни. Он на протяжении нескольких лет боролся с тяжелой болезнью. В социальной сети Instagram Галкин опубликовал последнее видео встречи с музыкантом.
В начале августа замтено похудешвший Александр Кальянов приехал к Максиму Галкину и Алле Пугачевой в загородный дом с подарком раритетным ламповым приемником, сделанным в Германии. Музыкант купил этот прибор для звездной четы. Ролик юморист записывал как инструкцию к использованию, а получилось, что ролик станет памятью о последней встрече с Кальяновым.

На видео артист объясняет, что на приемнике 1960-х годов можно слушать комопозиции и воспроизводить любую станцию со смартфона. В свой последний приезд Кальянов заявлял, что предчувствует скорый уход. Галкин выразил благодарность другу семьи за общение, музыку и заявил, что его будет не хватать.

Напомним, что Кальянов скончался в возрасте 73 лет. В «Театре песни Аллы Пугачевой» он являлся одним из наиболее ярких артистов. Свой путь Кальянов начинал со звукорежиссера, но по инициативе Примадонны стал выступать с композициями в стиле шансон.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Давид Манукян устроил для Ольги Бузовой романтический сюрприз

12.09 / Аналитический отчет по России, 31 августа – 8 сентября, 2020

31.07 / Стало известно о романе Джигарханяна с молодой моделью из Америки

13.07 / Скандалы: Агент Карла

11.09 / Валерия оскорбила поклонника из-за вопроса о возрасте Долиной

10.08 / На вырученные от продажи картины деньги Божена Рынска сделала себе операцию

15.08 / Врач сообщила о продуктах, запускающих в организме процесс старения

05.09 / Володин: Необходимо наполнить Госсовет новым содержанием

13.07 / Ученые: Жирные кислоты могут уничтожать раковые клетки человека

29.09 / Ученые развенчали мифы о пользе некоторых продуктов и лекарств в борьбе с раком кишечника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска