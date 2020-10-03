Путин пожелал чете Трампов скорейшего выздоровления

03.10.2020, 8:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом вместе с супругой Меланией, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления и «выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент», сообщается на сайте Кремля.

Также в телеграмме глава государства выразил уверенность, что присущие американскому лидеру жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с «опасным вирусом».

Ранее стало известно, что Трамп и первая леди США заболели коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

Между тем американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США главным распространителем дезинформации о коронавирусе.