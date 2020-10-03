Мнение: Мильон терзаний Мардана-Ключенкова

03.10.2020, 8:25, Разное

Олега Кашина в России не очень-то любят. Что странно, так как журналист-то он блестящий, может быть, вообще образцовый представитель “четвертой власти” в смысле “как она должна быть” – то есть, с одной стороны, крайне любопытный и старающийся держать глаза максимально открытыми, с другой – очень продуктивный и “писучий”, и с третьей – старающийся всеми силами не примыкать ни к какому “лагерю”, то есть сохранять максимальную объективность. Он как бы одновременно и националист, и государственник, и либерал, и западник, и за Грету Тунберг, и против Греты Тунберг – но ни в одном лагере его не могут, да и не хотят назвать “своим в доску”. Везде он чужой – и это, безусловно, идеальная позиция для журналиста (если ты находишь “своих”, то тебе сразу станет намного легче, теплее и уютнее психологически – но “зато” ты сразу же начнешь перерождаться из журналиста в пропагандиста, а это совсем другая специальность).

Вот его оппонент, так называемый Мардан (в миру – Ключенков) – это как раз молодчик (хотел сказать “образчик”, но молодчик лучше) вполне переродившийся, причем уже в худший вид пропагандиста – пропагандиста за деньги. Пропагандисты ведь тоже бывают идейные, от души – то есть такие, которые тоже и врут, и скрывают факты (как любые пропагандисты), но делают это, во-первых, с болью, а во-вторых – с убеждением, что “так надо” и “потом будет лучше” для слушателя. Идейный уже покатился с горы (потому что врет), но какие-то убеждения у него все равно еще есть, контакт с ним возможен.

Мардан же перешел в третью, уже самую позорную стадию – он врет за деньги, причем, что уж совсем нехорошо – врет, презирая тех, кто ему платит. Он, конечно, никакой не путинист – на своем ютуб-канале он вполне открыто заявляет себя как поклонника СССР, то есть относится к секте “свидетели совка”, а все песковы-путины для него – жалкие пародии на Народную Власть, Которая Была (тм). Однако на советской ностальгии сейчас много не наваришь – приходится идти на радио и публично защищать позиции прогнившего режима, потому что такова ФУНКЦИЯ.

Поэтому их диалог довольно интересно послушать. Мардан старается быть добросовестным и, что называется, “выслужиться” – а Кашин умело его гоняет, заставляя, к примеру, оправдывать даже совсем уж рехнувшегося “доктора Мясникова”, который прямо заявил, обращаясь к Навальному и имея в виду коллег-омских врачей, что “захотели бы, чтобы ты сдох – ты сдох бы”. Мардан послушно идет по граблям, оправдывая Мясникова, но называя “сумасшедшей, не стоящей сочувствия” сегодняшнюю журналистку из Нижнего, которая сожгла себя перед знанием ОВД.

Очень поучительная беседа, с хорошей внутренней драматургией, и самая интересная фигура в ней – все ж не Кашин, а именно Мардан. Буквально видно, как по ходу Мардан борется не столько с Кашиным, сколько с Ключенковым: Мардан хочет выиграть (=получить премию и продвижение по службе), а Ключенков хочет проиграть.