Кремль оценил отсутствие Лукашенко в пакете санкций ЕС
03.10.2020, 8:08, Новости дня
Кремль считает, что отсутствие в новом санкционном списке Евросоюза (ЕС) президента Белоруссии Александра Лукашенко является «скорее позитивным» сигналом, но в целом к санкциям относится крайне негативно.
Песков сказал, что Кремль относятся к этому «скорее позитивно», но в целом Москва относится «весьма и весьма негативно к санкционной политике», передает ТАСС.
«В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы», – добавил он.
Напомним, Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии, но не стал вводить их против Турции. В ответ Минск ввел свои санкции против ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз пожалел и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и главу Белоруссии Александра Лукашенко.
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