Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту
03.10.2020, 8:08, Новости дня
Азербайджанские войска ударили по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Ованнисян сообщил, что войска Азербайджана «ударили по Степанакерту», не уточнив, из каких средств ведется обстрел, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в городе, раненных. Кроме того, пострадала служба чрезвычайной ситуации.
До этого Армения заявила о втором за день уничтоженном самолете Азербайджана.
Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики.
Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.
Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.
Президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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