 

Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту

03.10.2020, 8:08, Новости дня

Азербайджанские войска ударили по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян сообщил, что войска Азербайджана «ударили по Степанакерту», не уточнив, из каких средств ведется обстрел, передает РИА «Новости».

Он также сообщил о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в городе, раненных. Кроме того, пострадала служба чрезвычайной ситуации.

До этого Армения заявила о втором за день уничтоженном самолете Азербайджана.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики.

Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Семья из четырех человек погибла в Воронежской области

03.09 / Ефремов в последнем слове признал вину в ДТП

03.10 / Посол Китая обратился к заразившемуся коронавирусом Трампу

15.07 / На предприятие «Укроборонпрома» пришли с обысками

02.09 / Российский посол посетил МИД Германии для обсуждения ситуации с Навальным

03.10 / В Минске началась акция оппозиции

25.07 / В Казани на лекции Transparency International спецназ задержал 16 человек

29.06 / Волочкова устроила скандал во время паломничества в закрытое на карантин Дивеево

09.08 / Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали без аккредитации

03.08 / Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска