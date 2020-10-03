Турция сочла оторванными от реальности решения саммита ЕС
03.10.2020, 7:48, Новости дня
Анкара считает оторванными от реальности решения саммита Евросоюза (ЕС) по Турции, хотя в них есть и положительные моменты, сообщил МИД страны.
В заявлении МИД Турции говорится, что «решения, касающиеся нашей страны, принятые 1 октября на саммите глав государств ЕС, содержат некоторые положительные элементы, но многие положения оторваны от реальных фактов», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «решения саммита являются свидетельством того, как, с одной стороны, некоторые страны ЕС хотят улучшить отношения с нашей страной, а с другой, греческо-кипрский дуэт взял в заложники отношения между ЕС и Турцией».
«В тексте содержится положительное отношение к решению о возобновлении переговоров (по Восточному Средиземноморью). Но эти переговоры должны быть направлены не только на разграничение морских юрисдикций, но и на общую деэскалацию между Турцией и Грецией», – заявили в министерстве.
Там также указали, что «в решениях саммита нет упоминаний о турках-киприотах и о справедливом распределении доходов от углеводородных ресурсов между двумя общинами острова», и это «указывает на то, что менталитет ЕС, игнорирующий турок-киприотов, сохраняется».
Подчеркивается, что Турция не может вести переговоры о морских границах с Кипром без участия турок-киприотов.
«ЕС должен призвать не Турцию, а греков-киприотов к переговорам с турками-киприотами. Поскольку обе стороны на острове должны быть объединены для координации деятельности по углеводородам и создания механизма сотрудничества, включая справедливое распределение доходов. Пока это не будет достигнуто, турецкая община Кипра продолжит свою деятельность по разведке месторождений углеводородов через турецкую государственную нефтяную компанию», – сказано в документе.
Вместе с тем «ссылка в решениях саммита на созыв конференции по Восточному Средиземноморью, которая является предложением нашего президента, является положительной».
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