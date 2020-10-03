 

Минобороны Армении заявило о наступлении ВС Азербайджана в Карабахе

03.10.2020, 7:48, Новости дня

Минобороны Армении выступило с утверждением, что ВС Азербайджана в субботу рано утром перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе.

«На северном и южном направлении Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика) идут ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешел в наступление», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян. Она добавила, что «армянские подразделения останавливают продвижение противника».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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