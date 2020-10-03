 

Помпео сдал отрицательный тест на коронавирус

03.10.2020, 7:08, Новости дня

Тесты на коронавирус нового типа, взятые у госсекретаря США Майкла Помпео и его жены Сьюзан, показали отрицательный результат.

Как информирует ТАСС со ссылкой на Reuters, Помпео с женой сдали тест за 20 минут до посадки в городе Дубровник, где у госсекретаря США запланированы встречи с руководством Хорватии.

Ранее стало известно, что Трамп и первая леди США заболели коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

Между тем американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США главным распространителем дезинформации о коронавирусе.



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