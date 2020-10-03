CNN – врач о положительном тесте Трампа на COVID-19 — «существует риск тяжёлого протекания болезни»

03.10.2020, 7:05, Новости дня

Тесты президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи на COVID-19 дали положительный результат, передаёт CNN со ссылкой на Twitter-аккаунт американского лидера. Врач Энн Римоин, комментируя эту новость, отметила, что глава Белого дома из-за своего возраста и некоторых проблем с избыточным весом входит в группу высокого риска и для него существует опасность тяжёлого протекания болезни.

Из Вашингтона пришла срочная новость. Президент США Дональд Трамп только что опубликовал твит, в котором заявил, что его тест на COVID оказался положительным. Я сейчас вам зачитаю этот твит.

«Этим вечером первая леди и я сдали положительный тест на COVID-19, — написал он буквально только что. — Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!»

«Вместе» написано прописными буквами.

Произошло всё это после того, как не более чем сутки назад Хоуп Хикс, одна из ближайших помощниц президента, сдала положительный тест. Как мы понимаем, у неё проявились симптомы заболевания.

Мы продолжим следить за тем, что с ней происходит. Но сейчас, естественно, всё внимание приковано к президенту США Дональду Трампу, который получил положительный результат теста на COVID.

А теперь пообщаемся напрямую с доктором Энн Римоин. Прокомментируйте для нас эту новость. Расскажите, как это, в частности, может отразиться на человеке его возраста и его веса. Какие риски теперь ему грозят?

ЭНН РИМОИН, профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: Робин, это шокирующее сообщение. Нас всех тревожат любые случаи заражения COVID-19, и особенно когда это касается президента Соединённых Штатов и первой леди Соединённых Штатов. Всё это демонстрирует, насколько важны сейчас тестирование, отслеживание контактов, помещение людей на карантин и их изоляция.



Президент входит в категорию с высокой степенью риска. Он пожилой, у него некоторые проблемы с избыточным весом. Не знаю, есть ли у него другие хронические заболевания. Но важно то, что он относится к той возрастной группе, для которой существуют риски тяжёлого протекания болезни COVID-19. Так что это всё очень тревожно.

Дата выхода в эфир 02 октября 2020 года.