 

N-TV – агентство труда ФРГ не справляется с наплывом безработных

03.10.2020, 7:05, Новости дня

Несмотря на рост безработицы в ФРГ, вызванный пандемией коронавируса, количество безработных, получивших субсидии через федеральное агентство труда, сократилось, пишет N-TV. Согласно заявлениям самого агентства, причина заключается в сокращённых возможностях работы из-за пандемии, а также «беспрецедентном наплыве запросов на неполную занятость».


Reuters

Во время пандемии коронавируса в Германии заметно выросло число безработных, пишет N-TV: однако, вместе с тем, федеральное агентство труда сократило свою поддержку соискателей работы через допквалификации и субсидии.

Согласно опубликованному в минувшую среду отчёту, число безработных в сентябре 2020 года составило 2 847 000 человек, что на 27% больше, чем в сентябре 2019 года. При этом количество людей, состоящих в программе государственной помощи, за год сократилось на 18%: количество выданных субсидий упало на 17%.

Само федеральное агентство труда ссылается на сокращённые возможности ввиду антикоронавирусных мер, а также «беспрецедентный наплыв запросов на неполную занятость», пишет издание. Согласно данным агентства, количество запросов неполной занятости в 2020 году в 53 раза выше, чем в 2019 году, и в 14 раз выше, чем в кризисном 2009 году. Отмечается, что удовлетворение всех запросов требует большого напряжения сил агентства.

Как пишет N-TV, представители от фракций «Свободных демократов», «Зелёных» и «Левых» с пониманием отнеслись к трудностям агентства, однако потребовали от правительства более активного вмешательства в проблему и способствования тому, что безработные быстрее находили себе новые рабочие места.

Согласно данным из Министерства труда ФРГ, недавно было принято решение о создании дополнительной тысячи рабочих мест в федеральном агентстве труда. Кроме того, депутаты бундестага потребовали большей цифровизации процесса: как сообщили в агентстве, на данный момент в 19 регионах Германии тестируют возможность консультации безработных по видеосвязи. Кроме того, в Министерстве труда заявили о предпринятых мерах для обеспечения поддержания на плаву органов, отвечающих за предоставление дополнительных квалификаций и субсидий. 



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