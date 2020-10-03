 

Разведка Карабаха оценила потери Азербайджана в 3 тыс. убитых

03.10.2020, 6:48, Новости дня

Потери азербайджанской армии в ходе боев, по данным разведки, превысили 3 тыс. человек, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

По словам Погосяна, большая часть тел погибших находится в нейтральной зоне и «для их вывоза ничего не делается», передает РИА «Новости».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

 Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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