Назван победитель шоу «Голос 60+»

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03.10.2020, 6:48, Новости дня

Победителем вокального шоу «Голос 60+» стала Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители, сообщили организаторы проекта.

«От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов!» – говорится в сообщении на странице проекта в соцсети «Вконтакте».

Финал шоу прошел в пятницу в эфире Первого канала. Дине Юдиной 91 год, она живет в Санкт-Петербурге. На сайте проекта сообщается, что она решила участвовать в шоу, чтобы «поднять всем тонус», передает РИА «Новости».

Наставниками третьего сезона шоу, помимо Гвердцители, стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. Ведет проект Дмитрий Нагиев.



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